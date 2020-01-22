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"Могут нарушить закон": Томенко пообещал дать работу вышедшим на волю заключенным

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Губернатор посетил итоговую коллегию УФСИН по региону
Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в итоговой коллегии регионального УФСИН. Он пообещал выделить квоты по трудоустройству для освободившихся людей, условно осужденных, а также пообещал помогать ведомству со сбытом продукции, которую производят в колониях.

Заключенных в крае стало меньше

Как сообщил на коллегии генерал-майор внутренней службы Валерий Усачёв, численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждениях УИС Алтайского края снизилась на 10% и составила 9420 человек. На учете в уголовно-исполнительной инспекции состоит 12428 человек. Службу в УИС края несут 4230 сотрудников и работников.

В 2019 году не допущено побегов из-под охраны, захватов заложников и массовых беспорядков. На 11% в сравнении с прошлым годом снижено количество нарушений режима содержания среди осужденных. Активно таких примерных заключенных отпускали в отгулы. Всего около 29 человек, которые провели за пределами колоний выходные и праздничные дни. Девяти осужденным разрешены выезды для свиданий с несовершеннолетними детьми. Шести осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, разрешено проживание со своими семьями за пределами учреждения.

На улучшение материальной базы было выделено 30 миллионов. Они пошли на покупку новой техники. В результате в 2019 году в учреждениях УИС края произведено продукции и оказано услуг на сумму 400 миллионов рублей.

Что сказал Виктор Томенко?

Впервые за долгое время губернатор края принял участие в коллегии. Он анонсировал, что в ближайшее время продукцию, которую производят в колониях, будут продавать в муниципалитетах. Также Томенко пообещал выделить квоты на трудоустройство для заключенных, вышедших на свободу.

"Прорабатываем вопрос о возможном установлении квот по трудоустройству для освободившихся людей и условно осужденных. Все мы понимаем, если им не дать возможность легального заработка, то они могут снова нарушить закон. Производственно-хозяйственная деятельность, которая организована в подразделениях УИС края, заслуживает отдельного внимания. Мы продолжим содействовать сбыту продукции, которую выпускают осужденные. Речь идет о подписании договоров на муниципальном уровне с нашими учреждениями в отношении продукции УИС, которая пользуется спросом и отличается качеством", – отметил Виктор Томенко.

До этого как помогали бывшим заключенным?

В Алтайском крае около трети отбывших наказание уже в первый год возвращаются обратно, совершив новые преступления. Причина тому – таким людям просто некуда идти работать, а в колониях они получают трехразовое питание, одежду.

Сейчас в Барнауле есть несколько центров для адаптации бывших заключенных. Там им помогут оформить документы, временно пожить до 30 дней, пока они не найдут постоянное место жительства. Однако комплексной помощи не разработано.

Отметим, что недавно появилась инициатива брать на работу осужденных в качестве дворников для уборки муниципалитетов края от снега.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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