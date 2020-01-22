Республика Алтай вошла в список территорий с самым неэффективным управлением

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг регионов России с самым неэффективным управлением. Из Сибири туда попали Республика Алтай, Новосибирская область, Хакасия, Бурятия. При этом Новосибирск впервые оказался в списке худших, потеряв за год сразу семь позиций.

Добавим, что интегральный рейтинг эффективности управления обобщает рейтинги по трем блокам. Это политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. В частности эксперты оценивают уровень общественной поддержки губернатора, консолидацию элит, состояние здравоохранения, образования, ЖКХ, успехи в улучшении инвестиционного климата и другое.

Напомним, ранее стало известно, что Республика Алтай, согласно данным Росстата, является одним из лидеров в стране по уровню безработицы. Там на 100 вакансий приходится 629 безработных.