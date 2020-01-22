Кто есть кто. Новое правительство РФ в фотографиях

Фото: ТАСС

21 января Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства Российской Федерации. В этот же день новоиспеченный председатель правительства Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного правительства РФ.

Как ранее писал amic.ru, большинство министров остались на своих местах, но появились и новые лица. Кто они и как выглядят – в нашей фотоленте.