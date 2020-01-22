Алтайские учителя начнут получать по 5 тысяч рублей за классное руководство

Владимир Путин рассказал, что с 1 сентября 2020 года учителя будут получать по 5 тысяч рублей за выполнение обязанностей классного руководителя. На эти цели из федерального бюджета выделили 543,1 млн рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко уточнил, что классными руководителями в муниципальных общеобразовательных организациях сегодня являются почти 16 тысяч человек.

"Помимо федеральной выплаты, на 2020 год в краевом бюджете заложено почти 238 миллионов рублей на оплату за классное руководство", – отметил он.

Кроме того, в Алтайском крае с 1 сентября 2019 года установили выплаты от наполняемости классов. Средний размер доплаты за классное руководство в городской местности составляет 3500 рублей, а в сельской – 1330 рублей.