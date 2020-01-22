Алтайские учителя начнут получать по 5 тысяч рублей за классное руководство

Владимир Путин рассказал, что с 1 сентября 2020 года учителя будут получать по 5 тысяч рублей за выполнение обязанностей классного руководителя. На эти цели из федерального бюджета выделили 543,1 млн рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко уточнил, что классными руководителями в муниципальных общеобразовательных организациях сегодня являются почти 16 тысяч человек.
"Помимо федеральной выплаты, на 2020 год в краевом бюджете заложено почти 238 миллионов рублей на оплату за классное руководство", – отметил он.
Кроме того, в Алтайском крае с 1 сентября 2019 года установили выплаты от наполняемости классов. Средний размер доплаты за классное руководство в городской местности составляет 3500 рублей, а в сельской – 1330 рублей.
Комментарии
Выплаты будут производиться с первого сентября
Блин, можно бы уже сейчас, с балбесами приходится работать
а ежели у учителя 2 класса? значит- 10 тысяч???
8 месяцев ожидания, за это время повысятся продукты, вещи, и всё вернется на круги своя )
5 тысяч вместо зарплаты будет?
>в городской местности составляет 3500 рублей, а в сельской – 1330 рублей.
не очень далекие люди у власти. Нужно наоборот. Желательно при этом x10.
Индексация зарплат учителям на 2020-2022 тоже запланирована.
И не надо писать свои глупости по поводу двойного классного руководства.
22.01.2020 12:17
- гость -
Это с чего в колхозе платить больше?
Ну теперь учителя из-за классного руководства глаза друг другу выцарапают.
Всегда была драка разной степени ожесточённости, ибо доплаты давно уже эти.
в городской местности составляет 3500 рублей, а в сельской – 1330 рублей.
городские больше работают, или новые не изведанные технологии внедряют. И это справедливо? Опять разделение и теперь даже в 1 отдельно взятом регионе, что тогда говорить про страну. Разве так должно быть?
22.01.2020 12:46
Федя
Больше городские работают, наполняемость классов выше. И технологии новые внедряют.
Индексация зарплат учителям на 2020-2022 тоже запланирована.
И не надо писать свои глупости по поводу двойного классного руководства.
в смысле глупости??? вы не верите, что у многих учителей 2 класса??? в 1 и 2 смене по классу......
Оплата труда педагога, осуществляющего трудовую деятельность в образовательной организации по двум должностям, осуществляется пропорционально объёму произведенных затрат. При этом необходимо иметь в виду, что работник не может выполнять трудовую деятельность по двум полным ставкам одновременно. Допускается выполнение работником трудовых функций по двум ставкам, если одна ставка работником выполняется на условиях совместительству, то есть не более половины рабочего времени, установленного по данной ставке.
22.01.2020 12:57
Зануде
А это значит, что и оплачивается отдельно.
я вас умоляю, у меня 2 класса и в каждом 35 человек, и я провожу в школе ровно 2 смены, а не полторы
22.01.2020 13:00
Зануда
Я вас умоляю. Вы большую часть времени сидите и комментируете на Амике.
Представляю ваше классное руководство.
Учительница, и ничего не знает про индексацию учителям?
ну как вам помягче сказать-на заборе тоже всякое пишут )), зарплаты у нас особо не изменились, несмотря на осеннее повышение, некоторые стали получать даже меньше, поэтому поверю в индексацию, когда получу такую зарплату
Вот так ТУТ Зануда и сидит две смены, утра до вечера вместо обучения детей.
А потом спрашивают почему дети ничего не усваивают в школе.
у меня пересменка ))), а так -добро пожаловать в школу, продержитесь хоть один день, тогда и поговорим ))
Государство делает вид, что платит Зануде, Зануда делает вид, что работает 2 смены. Вот так она тут и будет сидеть до 1 сентября, пока по пятерке за классное руководство выдавать не будут. А после первого сентября будет сидеть здесь одну смену, так как за второй класс ей все равно не платят
вы бы хоть время отсмотрели )), когда говорите про целый день....пока, дорогие
22.01.2020 13:29
Зануда
Да я на вашей стороне, мне вообще ничего не доплачивают, потому что у меня не классное руководство, а кураторство, хотя, по сути, тот же ... факт
22.01.2020 13:26
Зануда
у меня пересменка
Нормальные люди в это время отдыхают или обедают, а не жалуются на власть и законы на разных сайтах.
Это активный отдых
70 детей-это 140 родителей, 280 бабушек и дедушек и все тебе звонят в любое время дня и ночи, все долбают за каждый пустяк, выдвигают глупые претензии..
Сочувствую вам, только дураки могут тут чушь всякую писать.
22.01.2020 13:37
Гость
Так рассочувствовался, что упал на клавиатуру?
22.01.2020 13:29
Зануда
иди, иди деньги отрабатывай
упал на клавиатуру?
срочно подымите гостя, еще приступа тут не хватало!