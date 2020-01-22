Госдолг Алтайского края снизился

Уровень задолженности региона на начало 2020 года снизился на 3,96% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас госдолг региона составляет 1 млрд 857 млн рублей. Об этом сообщают в краевом Минфине.

При этом наибольшая задолженность приходится на бюджетные кредиты, взятые Алтайским краем у России. По ним наблюдается положительная динамика снижения. Если в начале 2019 года задолженность региона в этой сфере составляла 1 млрд 929 млн рублей, то сейчас сумма снизилась до 1 млрд 852 млн рублей.

При этом размер госгарантий также остался на уровне 4,7 млн рублей.

Как уже сообщал amic.ru, жители Алтайского края в 2019 году увеличили лимиты по кредитным картам. Если в январе-октябре 2018-го потолок кредиток у жителей региона составлял около 38 тысяч рублей, то за тот же период 2019-го – уже почти 46 тысяч.