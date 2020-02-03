Не заблокировать, а заменить: как работает суверенный интернет в Китае

Закон о суверенном интернете в России вступил в силу в ноябре 2019 года. Законодатели уверяют, никаких запретов и ограничений не будет. Но верят этому далеко не все. "Скоро будет совсем как в Китае", – жалуются противники закона. Вот мы и решили выяснить, а как действительно в Китае? О том, как работает "Великий китайский файрвол", куда в китайском интернете зайти можно, а куда нельзя и как к этому относятся сами жители Поднебесной, мы поговорили с генеральным директором компании Evok Group Кириллом Коневым, который живет и занимается бизнесом в этой стране.

Великая китайская интернет-стена

Кирилл, вы уже 5 лет живете в Китае. Там уже действует суверенный интернет?

Да. В Китае этот проект называют "Золотой щит" и он работает с 2003 года. Периодически на интернет-ресурсы накладывают новые ограничения.

Это то, чего опасаются люди, когда слышат о таком законе. Какая бы ни была власть, если есть возможность заблокировать неугодную информацию – велик соблазн ей воспользоваться. Многие ресурсы как раз закрыты по политическим причинам.

Несколько лет назад была достаточно громкая история. В Гонконге осенью 2014 года были студенческие протесты. Много фотографий с хештегами публиковали в Instagram. В интернете такие вещи разлетаются моментально. Китайским властям потребовалась всего неделя, чтобы заблокировать Instagram. Прошло уже больше пяти лет, и этого ресурса там нет.

То есть всем зависимым от Instagram нужно переезжать в Китай. А чего еще в Китае нет?

Нет многих платформ. Например, они заблокировали Google. Не только как поисковик, а все его сервисы. Соответственно, там нельзя воспользоваться почтой, переводчиком, картами и другими ресурсами. YouTube тоже под запретом: по мнению китайских властей, там может содержаться нежелательная для граждан информация. Очевидно, есть серьезные ограничения для людей в плане пользования мировыми интернет-платформами.

Верните мне мой Google (нет)

Вот я привык: где бы я ни оказался, я всегда смогу сориентироваться, пока у меня есть смартфон с Google и подключением к интернету. Получается, в Китае мне это вообще никак не поможет?

Выходит, что так. В Китае сервисы Google не работают, но в случае с приезжими есть исключения. Наша компания организует мебельные туры, и к нам в Гуанчжоу постоянно приезжают клиенты из России. Не знаю, с какими техническими особенностями это связано, но первую неделю мессенджеры работают стабильно, если используется SIM-карта российского оператора. Потом перестают, как и у всех.

Кстати о мессенджерах: в Китае они тоже заблокированы?

Конечно. WhatsApp, Viber – все это недоступно для китайцев.

А Telegram?

Ха-ха, смешно. Конечно, Telegram заблокирован. Если даже в России с ним пытаются бороться.

Может, "Яндекс.Карты" в Китае работают?

Кстати, да. Вообще все их сервисы там прекрасно работают. Ими и пользуемся.

Интересно, а какая в Китае скорость? Говорят, в России в случае ограничений скорость интернета сильно упадет. А мне кажется, она и так у нас невысокая.

О, ну это вы просто в Китае не были. Если сравнивать – в России очень быстрый и доступный интернет. К тому же он очень дешевый относительно других стран. В Китае ситуация значительно сложнее: интернет работает медленно, в том числе из-за файрвола. Вай-фай в общественных местах настолько медленный, что проще пользоваться мобильным интернетом.

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Итак, допустим, я решил отправиться в Китай. Больше чем на неделю. И как-то хочется, чтобы интернет в моей жизни присутствовал. Как мне подготовиться?

Перед поездкой лучше поискать информацию о местных поисковых системах и картах. Либо устанавливать VPN-программы и обходить блокировки. В Китае ими активно пользуются.

Как человек, занимающийся в Китае бизнесом, ответьте: удобно вообще работать в условиях суверенного интернета?

С этим сложно. Наша компания преимущественно работает на российский рынок. При этом никто из наших сотрудников не может воспользоваться популярными в России мессенджерами. А ведь через тот же WhatsApp пересылают документы, созваниваются, обсуждают рабочие вопросы. В итоге всем приходится пользоваться VPN. Причем без этих программ мы даже облаком Mail.ru воспользоваться не можем. Для нас никакого позитива в этом нет совершенно, одни сложности.

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Ну а позитивные моменты хоть какие-то есть? В России вот нам говорят, что суверенный интернет поможет защитить данные.

Конечно, для большинства людей очевидно, что в подобном ограничении мало хорошего. Я думаю, ни от каких действительно серьезных угроз это не защитит. Если уж любой пользователь может скачать программу-анонимайзер, то что говорить о преступниках. Вряд ли их остановят запреты мессенджеров и сайтов. Но положительные моменты в Китае есть. Например, был разработан собственный мессенджер WeChat. Сам им пользуюсь. Это самый удобный мессенджер из тех, что я пробовал. Его особенность в том, что он многофункционален. Там можно делать все: заказывать такси, продукты домой, авиабилеты, бронировать гостиницы, также он выполняет роль соцсетей. В WeChat есть и кошелек для оплаты покупок.

Оплачивать покупки мессенджером? Интересно.

В Китае сейчас сложно встретить человека, использующего наличность. Все бытовые платежи осуществляются через WeChat. В верифицированных аккаунтах можно переводить до 200 тысяч юаней в день (~1,8 млн рублей по курсу на январь 2020 года). В Китае даже попрошайки сейчас сидят с распечатанными QR-кодами. Если у тебя нет мелочи, ты можешь дать ему денег при помощи WeChat. То же самое и на рынке: пучок редиски можно купить у бабушки, отсканировав ее QR-код и оплатив через WeChat.

Про это все понятно: есть хорошая альтернатива заблокированным приложениям. Ну а как быть с Instagram? Если его нет, то куда китайцы загружают те тонны фото, которые они постоянно делают во всех уголках света?

Кстати, этого у китайцев не отнять, да. На отдыхе они все фотографируют. Причем смешно: могут фотографироваться на берегу моря или бассейна, но при этом не купаются. Очень многие китайцы плавать не умеют. А по поводу того, куда все эти фотографии публикуются – опять же в WeChat. Там есть что-то вроде "стены", где можно делиться фотографиями. В Китае это альтернатива Instagram.

Получается, для каждого заблокированного приложения есть свой аналог?

Именно. А для того, чего нет в WeChat, есть другие приложения. Замена Tinder в Китае — TanTan. Для просмотра видео тоже есть несколько сервисов. Мировые сервисы недоступны, но почти любую услугу там можно получить.

Работают ли вообще запреты

Кстати, а пользоваться VPN в Китае вообще можно?

Как ни странно, да.

Получается, все эти запреты – пустая формальность?

В этом и парадокс, что в целом все эти ограничения реально работают. Конечно, тут китайский менталитет свою роль играет. Ощущения жизни в изоляции у китайцев вообще нет. Ко многим заблокированным сайтам в Китае есть своя альтернатива. Причем хорошая и качественная. Поэтому простые китайцы от ограничений вообще не страдают, а вот для бизнеса без VPN не обойтись.