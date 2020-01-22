Городские власти не оценили архитектурные изыски бийчан

Рабочие с лопатами разрушили тоннель в переулке Байкальском в Бийске. Об этом сообщается в паблике "Деловой Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
Как уже писал amic.ru, ранее жители Бийска необычным способом привлекли внимание пользователей соцсетей к двухметровому сугробу. Люди жаловались, что к остановке приходится идти прямо по проезжей части, что небезопасно, в первую очередь для детей.
Напомним, на Алтайский край вновь надвигается непогода. Завтра днем, 23 января, а также сутки 24 января в регионе ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
Автомобилистов просят отказаться от поездок, пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.
Комментарии
Я правильно понял, жители, не дождавшись дворников, расчистили тропинку, сделали тоннель, а пришли дворники, разрушили тоннель и даже не убрали обрушившийся слой снега? ну и нафига они такие нужны? и власти и дворники