Городские власти не оценили архитектурные изыски бийчан

Рабочие с лопатами разрушили тоннель в переулке Байкальском в Бийске. Об этом сообщается в паблике "Деловой Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Как уже писал amic.ru, ранее жители Бийска необычным способом привлекли внимание пользователей соцсетей к двухметровому сугробу. Люди жаловались, что к остановке приходится идти прямо по проезжей части, что небезопасно, в первую очередь для детей.

Напомним, на Алтайский край вновь надвигается непогода. Завтра днем, 23 января, а также сутки 24 января в регионе ожидаются сильный снег, метели, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

Автомобилистов просят отказаться от поездок, пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.