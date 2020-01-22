На поддержку театров в Алтайском крае направили около 30 млн рублей

Около 30 млн рублей из федерального бюджета выделили на техническое оснащение и поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров Алтайского края, а также на укрепление базы муниципальных театров, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В Минкульте пояснили, что на 19,9 млн рублей в детских и кукольных театрах закупят мультимедийное и сценическое оборудование, а также организуют новые постановки.

Кроме того, в 2020 году сохраняется федеральная поддержка двух муниципальных драматических театров Алтайского края – в Бийске и Рубцовске. Они получат по 4,7 млн рублей на новые постановки и укрепление материально-технической базы.