Большому теннису быть: в Барнауле открывается новый спортивный клуб

Краевая Федерация большого тенниса объявляет набор в новую спортивную школу для детей. Мальчиков и девочек четырех лет и старше ждут для обучения игре в большой теннис. Ребята будут заниматься по европейской программе Tennis 10S. Также планируется, что с будущими спортсменами опытом поделятся мастера спорта России.

Обучение будет проходить на базе спортклуба "Темп" по безлимитному месячному абонементу. То, чему дети научатся, они смогут продемонстрировать на соревнованиях различного уровня.

СК "ТЕМП"

г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9

Тел: 8-923-659-9669; 8-913-242-33-45



