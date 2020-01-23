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Большому теннису быть: в Барнауле открывается новый спортивный клуб

, ИА "Амител"
Заниматься с ребятами будут профессиональные тренеры по европейской программе

Краевая Федерация большого тенниса объявляет набор в новую спортивную школу для детей. Мальчиков и девочек четырех лет и старше ждут для обучения игре в большой теннис. Ребята будут заниматься по европейской программе Tennis 10S. Также планируется, что с будущими спортсменами опытом поделятся мастера спорта России.

Обучение будет проходить на базе спортклуба "Темп" по безлимитному месячному абонементу. То, чему дети научатся, они смогут продемонстрировать на соревнованиях различного уровня.
СК "ТЕМП"                                                                              
г. Барнаул, Балтийский 1-й проезд, 9
Тел: 8-923-659-9669; 8-913-242-33-45

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.01.2020 11:07
111

Сколько стоит безлимитный месячный абонемент?

23.01.2020 12:09
- гость -

Рихарда где потеряли? ))

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