Угощение от Татьяны: как в Барнауле отпразднуют День российского студенчества

День студентов в АлтГТУ будут отмечать как политеховцы, так и учащиеся медицинского, классического, педагогического и аграрного университетов, института культуры и школьники.

В 8:30 в Никольской церкви по адресу пр. Ленина, 36, состоится Божественная литургия. Далее в 10:30 до часовни Святой Татианы АлтГТУ пройдет крестный ход, а в 10:45 в часовне Святой Татианы состоится молебен.

Тем временем с 10:00 до 12:00 в спортивном зале АлтГТУ в корпусе "Д" будут проходить соревнования по баскетболу и волейболу.

С 10:30 в главном корпусе АлтГТУ откроется кулинарная ярмарка "Угощение от Татьяны". Участницы конкурса – Татьяны – принесут заранее приготовленные кулинарные творения. Участникам ярмарки предстоит определить самое вкусное угощение. Всех пришедших на праздник угостят сбитнем "Ползуновский", который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.

В этот же день в университете в 10:00 состоится открытие Всероссийского финала Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс объединит школьников – авторов лучших исследовательских и инженерных проектов из Алтайского края, Ставропольского края и Красноярского края, Кемеровской и Тульской областей.