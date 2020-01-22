Прокуратура выявила более 100 нарушений в очистке барнаульских улиц

Прокуратура совместно с барнаульскими автоинспекторами провела обследование барнаульских улиц после сообщений представителей гражданского патруля и постов в социальных сетях. В результате проверяющие выявили множественные нарушения требований к очистке не только второстепенных, но и главных улиц.

На 121 участке обнаружены накат, колейность, наледь, снежные валы, сужение проезжей части. Нарушения имеются на проспектах Красноармейском, Ленинском, Комсомольском, Строителей, Калинина, Павловском тракте, улицах Северо-Западная, Матросова, Юрина, Г. Исакова, Попова, А. Петрова, Власихинская, Лазурная, Песчаная, Папанинцев, Чкалова, Ядринцева, в поселках Центральный, Южный, Борзовая Заимка, Бельмесево.

Существенно затруднен проход по тротуарам и пешеходным переходам, сложная ситуация в городских поселках и селах. При этом достаточных мер представителями МУП "Автодорстрой" не принято.

Виновных лиц привлекут к ответственности. Возбуждено пять административных дел в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков, сообщили в ведомстве.