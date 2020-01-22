Москва спросила депутатов по поправкам в Конституцию. Но времени подумать не дали

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания получили для ознакомления поправки в Конституцию, которые были экстренно разработаны после послания президента Путина и также экстренно региональным парламентам надо с ними ознакомиться.

По словам депутата АКЗС, замглавы комитета по местному самоуправлению Ивана Мордовина, сейчас в парламенте края проходит опросное голосование по проекту поправок в Конституцию. Вернуть отзывы в Госдуму нужно уже сегодня, 22 января. Это при этом сами поправки были разработаны и презентованы только днем ранее.

Технически одобрение регионов требуется. "Не менее двух третей регионов должны поддержать эти изменения", – сказал Мордовин в беседе с корреспондентом amic.ru.

Но по факту регионам, скорее, прислали документ просто для ознакомления.

Кстати, голосование населения тоже не будет иметь особого значения – по закону при данных поправках специальное голосование просто не требуется, достаточно одобрения Федеральным собранием. Опрос проведут только чтобы "не злить народ". И голосование будет пакетным: нельзя будет выбрать какие-то пункты – либо за все голосуешь, либо против всех.