Новые детские пособия не оформляют в Алтайском крае. Пока рано

В Алтайском крае пока не принимают заявления на оформление новых выплат на детей от трех до семи лет, о которых заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края сообщили, что решение президента страны пока что не оформлено в соответствующий документ. Он должен подробнее разъяснить порядок выплат, источник финансирования и остальные тонкости. Поэтому без него принимать заявления ведомство не может.

Когда именно произойдут необходимые изменения в законодательстве, пока неизвестно. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб надеется, что это случится уже весной.

"Будут внесены существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", – цитируют ее "Известия".

Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что на ежемесячные выплаты теперь могут претендовать семьи с детьми от трех до семи лет включительно. Получать такие пособия могут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Пока непонятно, будут ли идти эти выплаты из средств материнского капитала.

"И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", – сказал глава государства.

Размер выплаты будет равняться половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В Алтайском крае она составит 5 101,50 рубля.