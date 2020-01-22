Среда, 22 Январь, 15:46

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,86
€ 68,62
Обь
4см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новое правительство РФСнегопады на АлтаеКрещение-2020
Новости

Новые детские пособия не оформляют в Алтайском крае. Пока рано

, ИА "Амител"
Принимать заявления на выплату детских пособий, которые пообещал Путин, скорее всего, начнут весной
Фото: vtambove.ru

Фото: vtambove.ru

В Алтайском крае пока не принимают заявления на оформление новых выплат на детей от трех до семи лет, о которых заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края сообщили, что решение президента страны пока что не оформлено в соответствующий документ. Он должен подробнее разъяснить порядок выплат, источник финансирования и остальные тонкости. Поэтому без него принимать заявления ведомство не может.

Когда именно произойдут необходимые изменения в законодательстве, пока неизвестно. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб надеется, что это случится уже весной.

"Будут внесены существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", – цитируют ее "Известия".

Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил о том, что на ежемесячные выплаты теперь могут претендовать семьи с детьми от трех до семи лет включительно. Получать такие пособия могут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Пока непонятно, будут ли идти эти выплаты из средств материнского капитала.

"И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", – сказал глава государства.

Размер выплаты будет равняться половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В Алтайском крае она составит 5 101,50 рубля.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

22.01.2020 15:30
лёха с завода

и нищета будет еще больше плодиться

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
15:45
Игорь Краснов стал генеральным прокурором РФ 0
15:35
Виктор Томенко предупредил жителей Алтайского края о надвигающемся шторме 0
15:27
Москва спросила депутатов по поправкам в Конституцию. Но времени подумать не дали 0
15:10
Угощение от Татьяны: как в Барнауле отпразднуют День российского студенчества 0
14:56
Новые детские пособия не оформляют в Алтайском крае. Пока рано 1
14:46
Эксперты назвали причину жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле 3
14:45
Мужчина 20 лет каждый день фотографировал себя, чтобы показать изменения внешности 1
14:20
Автомобильное движение восстановлено на всех трассах Алтайского края 0
14:00
Почти 9 миллионов. Во сколько обошелся визит Медведева в Барнаул и Новосибирск 8
13:43
Прокуратура выявила более 100 нарушений в очистке барнаульских улиц 2
13:33
Врач назвал признаки возможной смерти из-за тромба 0
13:12
Состав нового правительства России. Инфографика 0
12:47
На поддержку театров в Алтайском крае направили около 30 млн рублей 0
12:36
От перемены мест слагаемых. Что думают алтайские политики о новом правительстве 14
12:27
Городские власти не оценили архитектурные изыски бийчан 1
12:14
В Омске объявили сбор денег на самое дорогое в мире лекарство 28
12:00
Госдолг Алтайского края снизился 1
11:45
Алтайские учителя начнут получать по 5 тысяч рублей за классное руководство 33
11:36
Кто есть кто. Новое правительство РФ в фотографиях 1
11:20
"Могут нарушить закон": Томенко пообещал дать работу вышедшим на волю заключенным 5
11:03
Республика Алтай вошла в список территорий с самым неэффективным управлением 1
10:40
Четыре населенных пункта Алтайского края остаются в снежном плену 0
10:25
Взыскание долгов по ЖКХ могут поручить коллекторам 21
10:15
Стали известны доходы членов нового правительства 10
09:43
"Я напуган": полиция заинтересовалась концертом комика Александра Долгополова 15
09:27
Алтайские полицейские продолжают работу в усиленном режиме из-за непогоды 0
09:10
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле 16
08:58
9 из 10. Утренние пробки в Барнауле осложняются несколькими авариями 0
08:29
Сибирский полицейский залил виски вместо стеклоочистителя и лишился работы 18
08:09
Европа вновь поверила в Россию 8
07:48
Cколько будем платить за электроэнергию в 2020 году? 11
07:34
Кроме машин есть и люди. Барнаульцы возмущаются из-за нечищеных тротуаров 39
07:11
Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля в 2020 году? 0
06:45
5 млн дней болезни. Жители Алтайского края стали реже брать больничный 1
06:34
20 фотографий рая перфекциониста 0
06:09
Филиппов день. Как 22 января понять, что скоро начнется оттепель 0
05:57
Курировали, да не выкурировали. Потеряет ли поддержку Алтай после ухода Топилина 10
05:39
Метель возвращается в Алтайский край 22 января 3
02:58
Время перемен. Новые министры, вошедшие в состав нового правительства РФ 7
01:22
Новое правительство РФ. Кто в него вошел? 5
01:07
Девять министров сменили в правительстве РФ 6
00:45
Незаменимые: Лавров и Шойгу остались в новом правительстве 2
00:31
В Кремле назвали вице-премьеров нового правительства РФ 0
00:13
9 вместо 10. Вице-премьеров стало меньше 1
23:45
Хоккеисты "Динамо-Алтай" поражением завершили домашнюю серию с "Чебоксарами" 0
23:33
Службы Алтайского края переведены в повышенную готовность 0
22:38
СМИ: Топилин покинет правительство. Алтайский край меняет куратора? 3
22:21
Жительница Барнаула отсудила 150 тысяч рублей за наледь на тротуаре 10
22:05
Без Мединского и Мутко: кто, скорее всего, уйдет из правительства России 0
22:01
Техническое, переходное правительство. Каким будет новый кабмин 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.