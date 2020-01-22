Автомобильное движение восстановлено на всех трассах Алтайского края

Ограничения движения по алтайским трассам, введенные из-за непогоды, сняли, сообщает МЧС. Движение разрешено по всем направлениям и всем видам транспорта.

Тем не менее водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах.

"Основное условие для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках и гололеде. Существует несколько элементарных правил поведения в гололед, соблюдение которых поможет избежать аварийных ситуаций на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важно научиться правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза", – напомнили в ведомстве.