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Мужчина 20 лет каждый день фотографировал себя, чтобы показать изменения внешности

, ИА "Амител"
Пользователи Сети сравнили ролик с кадрами из фильма "Интерстеллар"

В 2000-м году американский фотограф Ноа Калина создал проект Everyday и в возрасте 19 лет начал ежедневно фотографировать свое лицо, пишет Life.

Первые результаты он опубликовал в 2006 году. Тогда ролик собрал 26 млн просмотров. В 2012 году он выпустил продолжение, и о проекте узнал весь мир. 

Теперь 39-летний мужчина опубликовал 20-летний таймлапс, который пользователи сравнили с кадрами из фильма "Интерстеллар".

Видео показывает, как сильно изменился Ноа за прошедшее время. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.01.2020 15:44
123

"ветер в харю, а я шпарю"))

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