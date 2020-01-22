Мужчина 20 лет каждый день фотографировал себя, чтобы показать изменения внешности

В 2000-м году американский фотограф Ноа Калина создал проект Everyday и в возрасте 19 лет начал ежедневно фотографировать свое лицо, пишет Life.

Первые результаты он опубликовал в 2006 году. Тогда ролик собрал 26 млн просмотров. В 2012 году он выпустил продолжение, и о проекте узнал весь мир.

Теперь 39-летний мужчина опубликовал 20-летний таймлапс, который пользователи сравнили с кадрами из фильма "Интерстеллар".

Видео показывает, как сильно изменился Ноа за прошедшее время.