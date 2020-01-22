Эксперты назвали причину жесткой посадки самолета Azur Air в Барнауле

В интернете появилась выдержка из заключения экспертов по поводу инцидента с бортом Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. Документ опубликовал Telegram-канал Aviaincidents.

Согласно заключению, причиной стало расслоение материала тормозных дисков, что привело к их разрушению и возгоранию. Случилось это из-за производственного недостатка.

Напомним, инцидент в барнаульском аэропорту произошел 25 сентября 2019 года. Boeing авиакомпании Azur Air рейсом Камрань – Барнаул совершил жесткую посадку. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Для эвакуации пришлось использовать аварийные трапы. В результате одного человека госпитализировали, еще 49 обратились за медпомощью.