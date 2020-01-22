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Виктор Томенко: "Надвигается сильный шторм"

, ИА "Амител"
Погода будет хуже, чем в прошлые выходные
Фото: photosight.ru

Фото: photosight.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании регионального правительства обратился к СМИ с просьбой предупредить население о надвигающемся шторме. 

Глава региона посоветовал водителям отказаться от дальних поездок и выезжать за пределы населенных пунктов только в случае чрезвычайной необходимости. 

Томенко поручил главам всех муниципалитетов готовиться к шторму. Полиция, МЧС и врачи находятся в режиме повышенной готовности. 

О неблагоприятных погодных условиях ранее сообщал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. По прогнозам метеорологов, 23 и 24 января ожидаются снегопады, которые могут быть сильнее крещенских. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.01.2020 15:54
- гость -

Перестраховываются.
Погодные сайты обещают 7-8 мм осадков против 11-12 мм что выпали неделю назад.

22.01.2020 15:54
- гость -

ожидаются снегопады, которые могут быть сильнее крещенских. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.

Что-то это незаметно по прогнозам погодных сайтов. Обычный снег и метель.

22.01.2020 16:18
- гость -

иии??? типа дома сидите, шефу скажу Томенко сказал не ходить на работу

22.01.2020 16:19
- гость -

Я - синоптик ... (Земфира) Хе-хе

22.01.2020 16:23
- гость -

перестраховываются. если что то и будет, то скажут - а мы предупреждали.

22.01.2020 16:32
Елена

По гисметео написано 16 м/с не больше! почти нет ветра! нагоняете страха больше

22.01.2020 16:33
точный

не заметно что будет такой буран, вот и хорошо ,надеемся что не будет

22.01.2020 16:41
- гость -

Боюсь представить сколько же Они по Их прогнозам триллиардов мегатонн снега вывезут?

22.01.2020 16:56
николай

надо же что-то делать может на два дня объявить выходные где это можно сделать .

22.01.2020 16:56
- гость -

Полиция, МЧС и врачи находятся в режиме повышенной готовности.
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Как в фильмах, с тревогой на лице озабоченно переглядываются.....

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