Виктор Томенко: "Надвигается сильный шторм"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании регионального правительства обратился к СМИ с просьбой предупредить население о надвигающемся шторме.
Глава региона посоветовал водителям отказаться от дальних поездок и выезжать за пределы населенных пунктов только в случае чрезвычайной необходимости.
Томенко поручил главам всех муниципалитетов готовиться к шторму. Полиция, МЧС и врачи находятся в режиме повышенной готовности.
О неблагоприятных погодных условиях ранее сообщал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. По прогнозам метеорологов, 23 и 24 января ожидаются снегопады, которые могут быть сильнее крещенских. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.
Комментарии
Перестраховываются.
Погодные сайты обещают 7-8 мм осадков против 11-12 мм что выпали неделю назад.
ожидаются снегопады, которые могут быть сильнее крещенских. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.
Что-то это незаметно по прогнозам погодных сайтов. Обычный снег и метель.
иии??? типа дома сидите, шефу скажу Томенко сказал не ходить на работу
Я - синоптик ... (Земфира) Хе-хе
перестраховываются. если что то и будет, то скажут - а мы предупреждали.
По гисметео написано 16 м/с не больше! почти нет ветра! нагоняете страха больше
не заметно что будет такой буран, вот и хорошо ,надеемся что не будет
Боюсь представить сколько же Они по Их прогнозам триллиардов мегатонн снега вывезут?
надо же что-то делать может на два дня объявить выходные где это можно сделать .
Полиция, МЧС и врачи находятся в режиме повышенной готовности.
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Как в фильмах, с тревогой на лице озабоченно переглядываются.....