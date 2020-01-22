Игорь Краснов стал генеральным прокурором РФ

Совет Федерации на сегодняшнем заседании согласился с кандидатурой Игоря Краснова. Ранее на этот пост силовику предложил президент России Владимир Путин.

До нынешнего назначения Краснов работал заместителем руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Краснов занимался расследованием самых резонансных дел. Среди них – покушение на Анатолия Чубайса, убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, посла России в Турции Андрея Карлова. Также расследовал хищения при строительстве космодрома "Восточный".

Напомним, прежний генпрокурор Юрий Чайка ранее подал в отставку и уже принял предложение Путина стать полпредом президента на Северном Кавказе.