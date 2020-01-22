Спикер АКЗС Романенко вошел в топ-15 глав региональных парламентов

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко занял 15-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России за 2019 год по версии "Медиалогии".

Эксперты рейтинга оценивали публикации в СМИ с января по декабрь 2019 года. Важны и количество упоминаний, и их качество.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан).

Александр Романенко на 15-м месте, годом ранее был на девять позиций ниже.

Из сибирских спикеров его обогнал только глава Иркутского Заксобрания Сергей Сокол.