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Барнаульцы требуют вернуть паровозик

, ИА "Амител"
Конструкция ранее стояла на пересечении Красноармейского и Молодежной
Фото: Change.org

Фото: Change.org

На сайте change.org появилась петиция, призывающая городские власти вернуть светящуюся конструкцию в виде паровозика, которая ранее находилась на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.

Паровозик установили к новогодним праздникам над теплокамерой, поэтому из его трубы всегда шел дым. Однако праздники закончились и фигуру решили убрать. Барнаульцы же требуют вернуть ее назад.

По словам автора петиции, паровозик радовал горожан, скрывал уродливые железные трубы.

"Из таких приятных мелочей и создается образ города, в котором хочется жить, по которому хочется гулять и куда хочется пригласить туристов", – подчеркивает автор.

На момент выхода публикации (22 января, 16:04) петицию подписали 23 человека.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.01.2020 16:17
Паровоз Паровозович

Паровозик уехал, но обещал вернуться!

22.01.2020 16:21
- гость -

Похоже что к весне на этом месте не паровозик восстанавливать надо, а инсталяцию парохода двухтрубного делать. Ох чую поплывём мы по весне...

22.01.2020 16:22
маня

Убрали??? Жалко!

22.01.2020 16:23
- гость -


22.01.2020 16:21
- гость -
Сильных морозов нет, земля не промерзла. Если весной резкого тепла не будет, то вода талая успеет частично впитаться и большого потока воды не будет.

22.01.2020 16:31
точный

Лучше бы вернули мальчика с жеребёнкм

22.01.2020 16:33
- гость -

22.01.2020 16:21
- гость -
Ох чую поплывём мы по весне...

Не переживай так сильно. Растаявший барнаульский снег имеет свойство стекать в Обь своим ходом.

22.01.2020 16:48
гость

и вода из крана до июня будет серо-желтой и вонючей....

22.01.2020 17:04
- гость -

где за паровозик подписаться?

22.01.2020 17:06
технарь

отлично придумано и сделано было.

22.01.2020 17:19
- гость -

Верните паровозик!!! Он же всесезонный, такая изюминка была - и в тему - район же Железнодорожный!

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