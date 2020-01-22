Барнаульцы требуют вернуть паровозик

На сайте change.org появилась петиция, призывающая городские власти вернуть светящуюся конструкцию в виде паровозика, которая ранее находилась на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.

Паровозик установили к новогодним праздникам над теплокамерой, поэтому из его трубы всегда шел дым. Однако праздники закончились и фигуру решили убрать. Барнаульцы же требуют вернуть ее назад.

По словам автора петиции, паровозик радовал горожан, скрывал уродливые железные трубы.

"Из таких приятных мелочей и создается образ города, в котором хочется жить, по которому хочется гулять и куда хочется пригласить туристов", – подчеркивает автор.

На момент выхода публикации (22 января, 16:04) петицию подписали 23 человека.