Барнаульцы требуют вернуть паровозик

На сайте change.org появилась петиция, призывающая городские власти вернуть светящуюся конструкцию в виде паровозика, которая ранее находилась на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.
Паровозик установили к новогодним праздникам над теплокамерой, поэтому из его трубы всегда шел дым. Однако праздники закончились и фигуру решили убрать. Барнаульцы же требуют вернуть ее назад.
По словам автора петиции, паровозик радовал горожан, скрывал уродливые железные трубы.
"Из таких приятных мелочей и создается образ города, в котором хочется жить, по которому хочется гулять и куда хочется пригласить туристов", – подчеркивает автор.
На момент выхода публикации (22 января, 16:04) петицию подписали 23 человека.
Комментарии
Паровозик уехал, но обещал вернуться!
Похоже что к весне на этом месте не паровозик восстанавливать надо, а инсталяцию парохода двухтрубного делать. Ох чую поплывём мы по весне...
Убрали??? Жалко!
22.01.2020 16:21
- гость -
Сильных морозов нет, земля не промерзла. Если весной резкого тепла не будет, то вода талая успеет частично впитаться и большого потока воды не будет.
Лучше бы вернули мальчика с жеребёнкм
22.01.2020 16:21
- гость -
Ох чую поплывём мы по весне...
Не переживай так сильно. Растаявший барнаульский снег имеет свойство стекать в Обь своим ходом.
и вода из крана до июня будет серо-желтой и вонючей....
где за паровозик подписаться?
отлично придумано и сделано было.
Верните паровозик!!! Он же всесезонный, такая изюминка была - и в тему - район же Железнодорожный!