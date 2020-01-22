Сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Старший сын художника Никаса Сафронова сделал предложение российской балерине Анастасии Волочковой, пишет Life.

"Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", – сказал Сафронов во время вечеринки в честь 44-летия Волочковой.

В ответ балерина засмущалась и предложила оставить это за кадром.

Ранее Волочкова уже подтверждала слухи о скорой свадьбе, но не называла имени жениха. Она лишь отметила, что он красивый, стройный и никогда не был женат. Молодожены желают выбрать красивую дату для бракосочетания и, скорее всего, церемония состоится 20.10.2020.