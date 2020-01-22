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Сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

, ИА "Амител"
Балерина комментировать ситуацию не стала
Фото: tvcenter.ru

Фото: tvcenter.ru

Старший сын художника Никаса Сафронова сделал предложение российской балерине Анастасии Волочковой, пишет Life

"Я сына отдаю! Мой сын Дима из Вильнюса делает предложение. Она думает, но она может позволить себе подумать", – сказал Сафронов во время вечеринки в честь 44-летия Волочковой. 

В ответ балерина засмущалась и предложила оставить это за кадром. 

Ранее Волочкова уже подтверждала слухи о скорой свадьбе, но не называла имени жениха. Она лишь отметила, что он красивый, стройный и никогда не был женат. Молодожены желают выбрать красивую дату для бракосочетания и, скорее всего, церемония состоится 20.10.2020. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.01.2020 16:59
- гость -

Это не тот что в унитазах застревает пианист?

22.01.2020 17:07
- гость -

22.01.2020 16:59
- гость -

он самый

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