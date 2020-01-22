Конституция под олигархов. Коммунисты Новоалтайска пикетировали реформы власти

Коммунисты в Новоалтайске вышли на пикет против проводимых политических реформ: новых персоналий в правительстве, "олигархичных" изменений в Конституции и засилья единороссов у власти. Подробности amic.ru рассказала первый секретарь местного горкома КПРФ Людмила Клюшникова.

"Мы не против изменения самой Конституции, мы против того, чтобы она была изменена под олигархов. Она должна быть народной. Мнение людей надо спрашивать", – прокомментировала Клюшникова.

Коммунисты вышли с плакатами "Рокировка Медведева и правительства – это игра краплеными картами. Боязнь потери власти чревата преступными изменениями Конституции", "Не будет у народа счастья, пока Едро у власти", "Лучше Грудинин, чем Мишустин".

По словам Людмилы Клюшниковой, людям "замыливают глаза Соловьевым и Киселевым", а уход Медведева и правительство – обман, потому что все равно все они получают посты.