Барнаульцев предупредили о перебоях в работе электротранспорта из-за старых трамваев

МУП "Горэлектротранс" предупреждает жителей и гостей Барнаула о возможных перебоях в работе трамваев на время непогоды.

"Не секрет, что основу парка города составляют устаревшие трамвайные вагоны Tatra T3, которые, из-за ряда конструктивных особенностей, в сильную метель предрасположены к выходу из строя в результате попадания снега в ускоритель", — говорится на странице "Горэлектротранса" во "Вконтакте".

Перевозчик отмечает, что проблема с обновлением парка в городе есть и стоит очень остро.

"Мы надеемся, что КВР трамвайных вагонов продолжится, а также что город найдет дополнительные средства и приобретет 2 частично-низкопольных вагона АКСМ-621.03 из Смоленска", — добавили на предприятии.

Чтобы избежать неудобств горожанам порекомендовали пользоваться сайтом traffic22.ru