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Многодетная мать и любительница танго: фото россиянки, ставшей "Миссис Вселенная"

, ИА "Амител"
Жительница Санкт-Петербурга обошла соперниц из 36 стран мира

Фото: @verbksenia

43-летняя Ксения Вербицкая стала победительницей международного конкурса красоты среди замужних дам "Миссис Вселенная". Соревнования прошли в столице Болгарии городе Софии. В них приняли участие женщины в возрасте от 40 лет из 36 стран мира.  

У обладательницы главного титула четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой. Работает гинекологом-эндокринологом в городской больнице, а принять участие в конкурсе красоты ей посоветовала пациентка. И вышло весьма успешно.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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