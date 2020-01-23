Многодетная мать и любительница танго: фото россиянки, ставшей "Миссис Вселенная"

Фото: @verbksenia

43-летняя Ксения Вербицкая стала победительницей международного конкурса красоты среди замужних дам "Миссис Вселенная". Соревнования прошли в столице Болгарии городе Софии. В них приняли участие женщины в возрасте от 40 лет из 36 стран мира.

У обладательницы главного титула четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой. Работает гинекологом-эндокринологом в городской больнице, а принять участие в конкурсе красоты ей посоветовала пациентка. И вышло весьма успешно.