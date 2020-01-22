В США собаку сдали в приют из-за того, что у нее слишком удивленный взгляд

Хаски по кличке Джубили сдали в приют еще в 2018 году. Причиной для этого стало необычное расположение глаз из-за которого собака всегда выглядела удивленной, пишет Esquire.

Собаку признали полностью здоровой, но не смотря на это два года она не могла найти новую семью. Тогда люди решили выложить пост в Facebook.

"Меня зовут Джубили. Мне 4 года, я - девочка породы хаски, которая много времени провела в Husky House. Меня привезли от заводчика, который не смог меня продать. Он сказал, что это потому, что я странно выгляжу. Хаски - величественные собаки, и я не знаю, почему я не выгляжу как они. Я бы хотела быть красивой. Тогда кто-нибудь захотел бы, чтобы я была его собакой", — говорится в сообщении.

Пост неожиданно стал вирусным и у Джубили быстро появилась новая любящая семья.