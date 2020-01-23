Врио главы Барнаула Франк впервые попал в медиарейтинг и сразу на хорошее место

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк впервые попал в медиарейтинг "Медиалогии" первых лиц столиц регионов Сибири за 2019 год. И сразу оказался на восьмом месте.
Выше него в рейтинге мэр Новосибирска Анатолий Локоть (он лидер), мэр Красноярска – Сергей Еремин, Омска – Оксана Фадина, Иркутска – Дмитрий Бердников, Кемерова – Илья Середюк, Томска – Иван Кляйн, а также председатель горсовета Омска Владимир Корбут.
А на 14-м месте из 20-ти председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.
Напомним, Вячеслав Франк работает в статусе врио с середины августа 2019 года. Новый градоначальник будет избран 14 февраля 2020 года. И он тоже участвует в конкурсе на этот пост.
Комментарии
Дешёвые предвыборные понты
Этот франт со снегом справится не может, в отличии от старух из частного сектора
Когда нет за что сказать и слова хорошего, вспоминают медиарейтинг.
Не зря Мы Его скоро изберём, а потом переизберем,и всё, ибо больше двух раз нельзя-Закон!
Мкедиарейтинг-количество упоминаний в сми и соцсетях. А что там говорят о "рукамиводителях"-не так важно. Да он весь в матах как ёжик в иголках.