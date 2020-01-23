Врио главы Барнаула Франк впервые попал в медиарейтинг и сразу на хорошее место

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк впервые попал в медиарейтинг "Медиалогии" первых лиц столиц регионов Сибири за 2019 год. И сразу оказался на восьмом месте.

Выше него в рейтинге мэр Новосибирска Анатолий Локоть (он лидер), мэр Красноярска – Сергей Еремин, Омска – Оксана Фадина, Иркутска – Дмитрий Бердников, Кемерова – Илья Середюк, Томска – Иван Кляйн, а также председатель горсовета Омска Владимир Корбут.

А на 14-м месте из 20-ти председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Напомним, Вячеслав Франк работает в статусе врио с середины августа 2019 года. Новый градоначальник будет избран 14 февраля 2020 года. И он тоже участвует в конкурсе на этот пост.