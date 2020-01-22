"У меня нет сердца": Симоньян ответила на сообщения о сердечном приступе

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на сообщения СМИ о том, что ее госпитализировали с сердечным приступом, который случился, якобы, когда она находилась на мероприятии в администрации президента.

Она опровергла информацию, что у нее были проблемы с сердцем, правда, в форме шутки.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников сми о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", — написала Симоньян в Telegram.

Становилось ли ей плохо во время совещания, и была ли госпитализация в больницу, главред RT умолчала.