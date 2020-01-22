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В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным

, ИА "Амител"
Действие законопроекта распространяется как на женщин, так и на мужчин
Фото: culture.ru

Фото: culture.ru

Депутат ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных родителей. Соответствующий документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Он предложил разрешить выходить на пенсию на пять лет раньше матерям и отцам четырех и более детей. При этом у мужчины должно быть минимум четыре ребенка в одном браке.

Иванов выразил уверенность, что это стимулирует семьи заводить больше детей, что скажется на демографии и в дальнейшем выправит в лучшую сторону соотношение работающих граждан к пенсионерам.

"Семьи, имеющие четырех и более детей, в том числе усыновленных, беря на себя бремя их обеспечения и воспитания принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации России, обеспечивая демографический рост, увеличение количества работающих лиц, за которых уплачиваются страховые взносы и соответственно наполнение страхового фонда для выплат пенсии", — подчеркнул народный избранник.

Так как реализация законопроекта потребует дополнительных вложений, планируется, что он вступит в силу с 1 января 2021 года. Но для этого ему сначала нужно получить одобрение парламента.

Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные матери. Если у женщины трое детей, то они могут выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста (в 57 лет), если четверо – на четыре года раньше (в 56 лет), если пять и более детей, то в 50 лет. Но в любом случае нужно выработать страховой стаж не менее 15 лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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