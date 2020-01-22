Какие города Алтайского края страдают сильнее всего от шторма

Барнаул и Бийск возглавили список городов Алтайского края, которые сильнее всего пострадали от непогоды, заявил начальник регионального Гидрометцентра Александр Люцигер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Если оценивать количество выпавших осадков на текущую дату нарастающим итогом, то наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, на втором месте Бийск, на третьем Барнаул", — рассказал главный метеоролог.
По его словам, подобная ситуация за последние 20 лет возникала лишь дважды – зимой 2000-2001 года и 2016-2017 года.
В ближайшие дни обильное выпадение осадков продолжится. Оно будет сопровождаться метелью и мощным ветром.
"На завтра, 23 января, в регионе действует штормовое предупреждение, ветер до 23 м/с, — уточнил Люцигер. — Следующий циклон с обильными осадками зайдет на территорию Алтайского края 25-26 января".
Напомним, сильнейшая метель накрыла Алтайский край в пятницу, 17 января. Из-за нее закрыли движение по нескольким региональным автодорогам. Часть из них не функционировали несколько дней.
В этот же день на трассе между Барнаулом и Новоалтайском разом столкнулись около десятка автомобилей. Последствия аварии долго ликвидировали, поэтому жителям Новоалтайска рекомендовали добираться до дома на электричке.
Комментарии
Так-то сильнее всех из городов засыпало Змейногорск, об этом даже Амик сегодня написал. Там три метра минимум. Фото выкладывали на VK на следующий день. Но нашим метеорологам двинуться дальше города по интернету не под силу.