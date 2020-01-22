Какие города Алтайского края страдают сильнее всего от шторма

Барнаул и Бийск возглавили список городов Алтайского края, которые сильнее всего пострадали от непогоды, заявил начальник регионального Гидрометцентра Александр Люцигер. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Если оценивать количество выпавших осадков на текущую дату нарастающим итогом, то наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, на втором месте Бийск, на третьем Барнаул", — рассказал главный метеоролог.

По его словам, подобная ситуация за последние 20 лет возникала лишь дважды – зимой 2000-2001 года и 2016-2017 года.

В ближайшие дни обильное выпадение осадков продолжится. Оно будет сопровождаться метелью и мощным ветром.

"На завтра, 23 января, в регионе действует штормовое предупреждение, ветер до 23 м/с, — уточнил Люцигер. — Следующий циклон с обильными осадками зайдет на территорию Алтайского края 25-26 января".

Напомним, сильнейшая метель накрыла Алтайский край в пятницу, 17 января. Из-за нее закрыли движение по нескольким региональным автодорогам. Часть из них не функционировали несколько дней.

В этот же день на трассе между Барнаулом и Новоалтайском разом столкнулись около десятка автомобилей. Последствия аварии долго ликвидировали, поэтому жителям Новоалтайска рекомендовали добираться до дома на электричке.