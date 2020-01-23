"Конь не валялся": как мэры оправдывались перед Томенко за плохую уборку снега   

В ближайшее время в Алтайском крае ожидается сразу два сильных снегопада. Количество осадков, которые выпали в декабре и январе, – рекордное для региона за последние пять лет. В трех крупнейших городах края – Барнауле, Бийске, Рубцовске – дорожные службы не справляются с уборкой снега. Ежедневно в Instagram губернатора Виктора Томенко поступают жалобы от жителей на нечищеные тротуары, проезды, дворы и дороги. Чтобы разобраться в проблеме, Томенко собрал заседание правительства и заслушал отчеты мэров трех городов. Главы муниципалитетов признают, что перед стихией они бессильны: не хватает ни техники, ни людей.

Износ техники и нехватка штата

Первым слово дали и.о. главы Барнаула Вячеславу Франку. Томенко напомнил, что вместе с представителями городской администрации он объезжал город на выходных и результат его не впечатлил.

"Вроде бы работаем, а результата нет. Вот мне и интересно послушать почему", – начал он.

Сейчас в Барнауле 1240 дорог, протяженностью 1360 километров. Половина из них – в частном секторе. Кроме этого – 309 километров тротуаров и более 1500 пешеходных переходов. Из бюджета города на борьбу со снегом выделено 218 миллионов рублей, но этого мало. Для эффективной работы нужно 482 единицы техники и 414 дворников. В МУП "Автодорстрой", которое и обслуживает магистрали, работают только 202 дворника – фактически почти 50% от штата. Многие сотрудники перерабатывают. Нехватку персонала не удалось решить даже индексацией заработной платы в 2019 году на 15%. Никто не хочет работать за 15 тысяч рублей.

На балансе предприятия – 251 единица техники. Износ машин составляет 88%. В прошлом году ее закупили на 70 миллионов рублей, но для города это как снежинка в сугробе. Вячеслав Франк отметил, что дорожные службы, согласно ГОСТу, обязаны успеть очистить город за девять дней после снегопада. Но это при условии, что не начнется новый. В этом году они не могут уложиться в нормативы, хотя работают по четкому плану: сначала убирают основные магистрали и тротуары, потом улицы с менее интенсивным движением, а уже в конце – в частном секторе.

Невозможно за несколько часов избавить такой большой город, как Барнаул, от последствий осадков сразу. Особенно если снег не перестает идти сутки. Долгие годы это было большой проблемой для краевой столицы, которую не мог решить ни один из мэров. Ситуацию осложняет неэффективная работа управляющих компаний, которые вовремя не вывозят снег из дворов. Да и представители бизнеса, которые обязаны убирать территорию возле своих офисов и магазинов, делают это через раз. Все это приводит к печальной картине. Страдают жители города.

По мнению Франка, решить проблему помогло бы повышение зарплаты: машинисту погрузчика – до 33 тысяч рублей, грейдеристу – до 36 тысяч, а водителю самосвала – до 32 тысяч. Тогда ситуация улучшится, считает он, и убирать завалы смогут в два раза быстрее. Также необходимо изменить систему уборки города, оснастить технику системой ГЛОНАСС.

"Нужно менять подход. Этим мы и будем заниматься. На это нужно дополнительно 128 млн рублей в год", – резюмировал доклад Франк, обращаясь, видимо, за помощью к краевым властям.

Системы в Барнауле нет

Министр транспорта Александр Дементьев отметил, что 16 тысяч дорог в Алтайском крае убирают около 700 единиц техники. И все дорожники справляются с этим объемом. Пересменку делают прямо на трассе. В столице края техники, по его мнению, много, но вот результата не видно.

Виктор Томенко на эту реплику отметил, что убирать дороги на трассах и в загруженном автомобилями Барнауле – разная работа.

Губернатор поинтересовался у Франка: только ли дело в технике?

"Как-то так получается, что мы уже привыкли и где-то даже свыклись с тем, как идет уборка снега, можно сказать, махнули рукой: "Ну и бог с ним". Ладно бы эта история была раз в 100 лет из-за очень снежной зимы, но нет – и в обычные годы у нас так убирают: не очень, прямо скажем", – отметил Томенко.

Он поинтересовался у и.о. главы краевой столицы, какие меры еще будут предприняты для улучшения ситуации.

"Это не значит, что никто не работает. Объем вывезенного снега вырос в два раза по сравнению с прошлой зимой. А работы все равно "конь не валялся" и "мама не горюй". И это при двукратной переработке. Но все равно много нареканий – на работу, на сорванные дела и так далее. Значит, система не работает. Давайте зафиксируем: то, что мы делаем, не годится. Значит надо разработать что-то новое. Чтобы город после любого снегопада, идущего несколько дней, был убран за 3-4 дня. Чистить не только дороги, но и тротуары, переходы, остановки. Я озвучиваю понятные вещи. При том подходе, что есть сегодня, Барнаул можно очистить за 40 дней, а не за четыре", – сказал на заседании Томенко.

Губернатор предложил взять пример с Москвы, где дорожные службы убирают город от снега за два дня. Отметил, что нужно ставить самую высокую планку, но для этого необходимо разработать алгоритм действий. Какой именно – губернатор и сам не смог сказать.

"Вячеслав Генрихович, для того чтобы нам предметно разговаривать, а не вот так, на глазах у всего света, это же разговор специалистов должен быть. Правда? Не может один человек весь город объехать. Должна быть система анализа ситуации, сбора в каком-то ситуационном центре, в штабе, на карту все это положить, чтобы понимать, что город сегодня вот такой. Я вот пока не пойму какой. Один говорит – нормальный, потому что проехал по прочищенным дорогам. Другой говорит – ноги переломал, пока до работы дошел. Нужен ежедневный контроль. Сколько тротуаров из 309 очищено? И что считать под "очищено"? Прорубить заячью тропинку на три метра? Нужно работать, устранять. Если снегопад прекратится, за какое время город приведут в порядок?" – спросил Томенко.

"Дороги – за две недели, тротуары – за месяц", – ответил и.о. главы города.

Губернатор попросил расчеты либо результаты исследования, подтверждающие данные цифры.

Главный федеральный инспектор Юрий Земский усомнился, что в мэрии есть алгоритм действий по очистке улиц.

– Официально есть какой-то документ? – спросил Земский.

– Есть такой документ, – ответил Франк.

– Понятно. Как получается – так и делаете.

– Есть план на каждую неделю, – снова сказал Франк.

– Из вашего доклада я ставлю это под сомнение. Пробка создается в местах, где грузовик не может подняться в гору. Значит, там не чистили. Грейдер прошел – завалил пешеходные переходы. Люди идут через эти завалы. Дошло до того, что людей вообще не видно. Они выходят на дорогу из-за кучи снега. Водитель никак не затормозит. Это ваша ответственность. Если по оценке обстановки вы не в состоянии убрать снег, то сделайте пешеходные переходы. Автобусные остановки не чищены, расставьте приоритеты. Пока не видно, чтобы что-то в этом плане делалось, – сказал Юрий Земский.

Виктор Томенко разрядил обстановку, предложив городским властям еще встретиться и обсудить совместно алгоритм действий. Губернатор пояснил, что деньги нужно выделять с четким пониманием, что будет прогресс.

"По моим ощущениям, Барнаулу нужно снегоуборочной техники не в разы, а на порядок больше, чем есть сейчас. Возможно, стоит взять снегоплавильные установки, но это, скорее, вопрос к ученым", – сказал он.

В Бийске и Рубцовске ситуация не лучше

Следующим слово взял глава Бийска Александр Студеникин. По его словам, в целом ситуация в городе неплохая. Но много узких улиц, которые нужно быстро чистить, иначе возникают заторы. Днем из-за пробок работы вести очень сложно. Студеникин поясняет, что в полях дороги заметает за 15 минут. Поэтому эффективности от техники практически нет. Да ее и не хватает. Мэрия заключила контракт с коммерческой организацией, но она не справляется. Фактически на содержание города из бюджета наукограда на зиму выделяется 105 миллионов рублей. Тратит подрядчик около 120 миллионов. Работает в убыток, но лишних денег в бюджете на борьбу с осадками нет.

Томенко также спросил, как быстро коммунальные службы смогут привести в порядок Бийск, если снег прекратит идти.

Глава наукограда признался, что такого понимания нет. Но примерно 2-3 недели.

– У вас расчет есть?

– Это практика.

Губернатор тогда снова взял слово и призвал поменять технологию работы. Нужно разработать систему на бумаге, как сделать так, чтобы тротуары и дороги были чистыми.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман сразу признал, что в третьем по численности городе края ситуация не намного лучше, а даже и хуже. На весь город работает всего 18 дворников. Привлекают дополнительно технику, но справиться из-за объемов осадков они просто не могут. Фельдман, как и коллеги, попросил денег на технику.

"Снег пошел – дворник вышел. У нас так в городе заведено", – сказал Фельдман.

Глава города пояснил, что ежедневно через соцсети и популярные паблики жителей информируют о ходе работ. В единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) с заявкой на уборку снега приходят запросы от жителей Рубцовска и все их оперативно обрабатывают, считает мэр.

Томенко попросил Фельдмана отложить отчет в сторону и сказать, как лично он оценивает качество уборки снега.

– Фифти-фифти.

– Фифти-фифти мне понятно. Какое настроение у населения?

– Разное. С одной стороны... – продолжил дискуссию Фельдман.

– Неплохое начало, Дмитрий Зайвелевич, но мы же с вами не на Давосском форуме, – пошутил Томенко.

Губернатор сообщил мэру, что ежедневно ему пишут десятки жителей Рубцовска, которые жалуются на состояние тротуаров и дорог.

"Вы говорите фифти-фифти. А мне кажется, что ноль. Техника работает, но ничего не происходит. Это всех касается, кто выступал. Но почему тогда жители ходят по заячьим тропам?" – резюмировал отчеты мэров Виктор Томенко.

Губернатор предложил провести еще одно заседание правительства по этой теме. Глав муниципалитетов он попросил подготовиться лучше и предоставить конкретные шаги по изменению ситуации. По мнению Томенко, только выделением денег из краевого бюджета этого не сделать: непонятно, как эта техника будет использоваться.

В ближайшие дни он попросил усилить работу по очистке дорог и тротуаров в период снегопадов.

"В период шторма мы обеспечиваем нормальную жизнедеятельность городов и сел, ликвидируем возможные аварии на сетях, на конструкциях, оказываем неотложную медицинскую помощь. Это наша задача номер один. По мере улучшения погоды необходимо возвращаться к плановой работе по ликвидации последствий снегопада. Сам снег не растает и в лес не уйдет", – сказал Томенко и закончил заседание.