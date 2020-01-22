У трех человек в России подозревают китайский коронавирус

Еще два случая подозрения на китайский коронавирус зафиксированы в России, сообщает Mash. Один из них в Санкт-Петербурге, другой – в Москве. Это пассажиры самолетов, прилетевших из Китая и Таиланда.

Из Пулково с температурой 38 градусов увезли 23-летнего россиянина. Он прилетел из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве.

Пассажиру самолета из Бангкока, приземлившегося в Шереметьево, стало плохо еще во время полета. По словам очевидцев, пассажиров не выпускали из воздушного судна, пока они не заполнили анкеты и не измерили температуру. Больного обследовали люди в спецодежде.

Напомним, ранее появилась информация о подозрении на китайский коронавирус в Хабаровске. Заболевший прилетел из КНР.

Отметим, что коронавирусы поражают внутренние органы, в том числе дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Их насчитывают более 30. Сейчас наблюдается вспышка нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. Он вызывает пневмонию. От него скончалось не менее 17 человек.

По данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к китайскому городу Уханю. Но также есть информация о выявлении заболевших в Пекине, Гуандуне, Шанхае, а также в нескольких странах: Сингапуре, Японии, Таиланде и Южной Корее.