Снежный шторм накроет Алтайский край 23 января

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели усилится ветер и выпадут обильные осадки, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
23 января в регионе усилится снег и метель. Сильнее всего стихия обрушится на южные районы. Ветер южный, 12-17 м/с, местами порывы до 23 м/с, а на юге они могут достигать скорости 27 метров в секунду.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -4…+1 градус (в Барнауле – от -1 до -3 градусов), а в последующие дни будет еще теплее. Так, в пятницу и субботу температура днем составит -2…+3°C.
Ночи останутся такими же теплыми: на 24 и 25 января прогнозируют температуру от -3°C до -8°C.
Напомним, на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение. Губернатор Виктор Томенко обратился к автолюбителям с призывом отказаться от поездок в этот день.
Комментарии
Томенка вчера как в воду глядел.
НЕ ВЕРИМ!
Синоптики еще на 22-е спрогнозировали ухудшение погоды и что, тишь да благодать была.
Утро 23-го так же не предвещает катоклизма в Барнауле.
Так что, перестраховка это всё.
Да и вообще, весна скоро. Заготавливайте плавсредства, закупайте сапоги.