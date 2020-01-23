Телеведущий Беляев отказался от лекарств против рака, но болезнь отступает

Ведущий прогноза погоды и нескольких других передач на НТВ Александр Беляев рассказал о том, что по рекомендации врача перестал принимать препараты от онкологического заболевания, сообщает портал starhit.ru.

71-летний сотрудник СМИ не скрывает, что болен раком легких и периодически делится сведениями о своем состоянии.

"По совету врачей прекратил принимать онкологические таблетки. Только касающиеся других болезней. Например, я диабетик. Вот и следую прописанным рецептам", – поделился телеведущий.

По его словам, последние результаты обследования дают повод для радости, но о выздоровлении пока речи не идет.

"Анализы хорошие. Можно ли поздравить с улучшением здоровья? Рано о таком говорить. Но знать, что показатели стабилизировались, приятно!" – рассказал Беляев.

Он уточнил, что следующий визит к врачу назначен на первый месяц весны.

В январе Беляев отметил свой 71 день рождения. По его словам, он скромно отпраздновал его дома. Сын в торжестве не участвовал, так как улетел на отдых за границу.