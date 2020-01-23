Ученые нашли связь жира на животе с риском повторного инфаркта

Шведские ученые выяснили, что размер талии прямо пропорционален риску повторного проявления сердечно-сосудистого заболевания, например, инфаркта, инсульта или коронарной болезни сердца, сообщает издание о науке N+1.

Для этого они на протяжении почти 10 лет наблюдали за 23 тысячами пациентов в больницах Швеции, которые пережили указанные заболевания.

У всех людей замеряли талию, а также узнавали, какие у них есть вредные привычки и другие детали из жизни, которые могут повлиять на риск развития болезней сердца.

За время исследования вновь проявились проблемы с сердцем у 1232 мужчин и 469 женщин. Большая часть из них имела увеличенный размер живота.

Подсчитав влияние других вредных факторов, исследователи установили, что у пациентов с большим объемом жира на животе риск повторного проявления сердечно-сосудистого заболевания на 21% выше.