Максим Топилин назначен руководителем Пенсионного фонда РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность главы Пенсионного фонда РФ, сообщает ТАСС.
"Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР, стал заместителем министра финансов.
Кроме того, на должность временно исполняющего обязанности главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Главой Федерального медико-биологического агентства – Вероника Скворцова.
Комментарии
Отставка Правительства была?! А вот смены Правительства не произошло. Всех вроде как "уволенных" (народ то думал за плохую работу), пристроили. Или на имеющиеся должности , или новых напридумывали! Чисоло чиновников растёт в стране.
Если бы кровати в этом публичном доме были не на колёсиках,то за 20 лет ножки сшоркались бы уже до панцирной сетки.
23.01.2020 08:50
- гость -
Интересная трактовка расхожей поговорки!
И что поменяется в рф? "от перестановки итог не меняется"
Есть один нюас конституцию по-пилят этих господ могут выносить из правительства и т.д. на руках.