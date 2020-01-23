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Максим Топилин назначен руководителем Пенсионного фонда РФ

, ИА "Амител"
Бывший глава ПФР переведен на новую должность
Фото: tatprofrk.ru

Фото: tatprofrk.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность главы Пенсионного фонда РФ, сообщает ТАСС

"Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. 

Антон Дроздов, который ранее возглавлял ПФР, стал заместителем министра финансов. 

Кроме того, на должность временно исполняющего обязанности главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Главой Федерального медико-биологического агентства – Вероника Скворцова. 

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.01.2020 08:47
- гость -

Отставка Правительства была?! А вот смены Правительства не произошло. Всех вроде как "уволенных" (народ то думал за плохую работу), пристроили. Или на имеющиеся должности , или новых напридумывали! Чисоло чиновников растёт в стране.

23.01.2020 08:50
- гость -

Если бы кровати в этом публичном доме были не на колёсиках,то за 20 лет ножки сшоркались бы уже до панцирной сетки.

23.01.2020 08:56
- гость -

23.01.2020 08:50
- гость -

Интересная трактовка расхожей поговорки!

23.01.2020 08:57
- гость -

И что поменяется в рф? "от перестановки итог не меняется"
Есть один нюас конституцию по-пилят этих господ могут выносить из правительства и т.д. на руках.

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