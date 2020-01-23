Умер актер из сериалов "Интерны" и "Универ" Данила Петров

На 52-м году жизни умер российский актер Данила Петров, сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Петров. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – сообщается на портале.

Петров закончил МХАТ и большую часть времени играл в театре "Содружество актеров Таганки". Телезрители могли видеть его в сериалах "Интерны", "Универ", "Отель Элеон".

Данила Петров – сын известной актрисы Раисы Рязановой.