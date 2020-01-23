Единороссы попросили мэрию вернуть паровозик на угол Молодежной – Красноармейского

Барнаульские единороссы обратились к врио главы города Вячеславу Франку с просьбой сохранить на весь год арт-объект в виде паровозика на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Подробности сообщает пресс-служба партии.
"Ко мне как к депутату Алтайского краевого Законодательного собрания и к коллегам из Барнаульской гордумы стали поступать обращения горожан с просьбой вернуть паровозик. Остаться в стороне не мог, ведь сам живу в Барнауле и неоднократно проходил мимо этого яркого объекта. Считаем, что такое оформление теплового узла – удачная идея, от которой нельзя избавляться", – прокомментировал единоросс Дмитрий Аганов.
Паровозик был установлен перед Новым годом и как украшение, и как маскировка тепловой камеры. После праздников его убрали. Но горожане возмутились и даже создали петицию и собирают подписи.
Накануне единороссы обратились к Вячеславу Франку с просьбой рассмотреть возможность возвращения арт-объекта "Железнодорожный паровоз".
Чиновник идею поддержал и поручил администрации Железнодорожного района обсудить это с теплоснабжающей организацией и рассмотреть технологическую возможность размещения объекта круглогодично.
Комментарии
А зачем его вообще было убирать? Трубы, торчащие там сейчас, кошмарны. Или если уж убрали - так надо было хоть чем-то их прикрыть.
Эта петиция к ЕР никакого отношения не имеет, вот чмЫ...
Что, едорасы отошли уже от фрустрации? Рано.