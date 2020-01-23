Единороссы попросили мэрию вернуть паровозик на угол Молодежной – Красноармейского

Барнаульские единороссы обратились к врио главы города Вячеславу Франку с просьбой сохранить на весь год арт-объект в виде паровозика на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Ко мне как к депутату Алтайского краевого Законодательного собрания и к коллегам из Барнаульской гордумы стали поступать обращения горожан с просьбой вернуть паровозик. Остаться в стороне не мог, ведь сам живу в Барнауле и неоднократно проходил мимо этого яркого объекта. Считаем, что такое оформление теплового узла – удачная идея, от которой нельзя избавляться", – прокомментировал единоросс Дмитрий Аганов.

Паровозик был установлен перед Новым годом и как украшение, и как маскировка тепловой камеры. После праздников его убрали. Но горожане возмутились и даже создали петицию и собирают подписи.

Накануне единороссы обратились к Вячеславу Франку с просьбой рассмотреть возможность возвращения арт-объекта "Железнодорожный паровоз".

Чиновник идею поддержал и поручил администрации Железнодорожного района обсудить это с теплоснабжающей организацией и рассмотреть технологическую возможность размещения объекта круглогодично.