Telegram-каналы узнали о дате проведения внеочередных выборов в Госдуму. Или нет

В социальных сетях и telegram-каналах распространяется информация о том, что внеочередные выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Официального подтверждения пока нет.

Ранее подобная информация уже появлялась в Сети, но тогда председатель ГД Вячеслав Володин назвал новость о роспуске Госдумы иностранным вмешательством.

"Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", – в свою очередь прокомментировал информацию агентству ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В целом все представители Госдумы сообщения о роспуске и внеочередных выборах называют не более чем слухами.

Напомним, очередные выборы в Госдуму должны состояться в 2021 году.