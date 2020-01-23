Telegram-каналы узнали о дате проведения внеочередных выборов в Госдуму. Или нет

В социальных сетях и telegram-каналах распространяется информация о том, что внеочередные выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Официального подтверждения пока нет.
Ранее подобная информация уже появлялась в Сети, но тогда председатель ГД Вячеслав Володин назвал новость о роспуске Госдумы иностранным вмешательством.
"Мы никогда не комментируем такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники", – в свою очередь прокомментировал информацию агентству ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В целом все представители Госдумы сообщения о роспуске и внеочередных выборах называют не более чем слухами.
Напомним, очередные выборы в Госдуму должны состояться в 2021 году.
Комментарии
Ну, а что не так-то? Ну ща переделает Конституцию под себя, ну, спрыгнет по здоровью, буде как в КАзахстане: отец нации-ЕЛБАСЫ, пока не....сыграет наконец-то Лебединое озеро...
Чему тут удивляться? Мягкий, послушный как пластелин народ.Почти миллионов гвардии +иные... всё норм.
Анекдот в тему:
Внук подходит к деду:
— Дедушка, а что такое «ротация кадров»?
Дед:
— Сейчас покажу.
Подходит к дереву, а на нём вороны сидят. Берёт дрын и как даст по дереву. Все вороны срываются со своих мест и летят. Через пять минут, вороны прекращают летать и опять рассаживаются на дереве.
Дед:
— Вот видишь! Каждая ворона теперь сидит на новой ветке, а вот по сути ничего не поменялось!