И снова здравствуйте. В Алтайском крае начали перекрывать трассы

Движение по трем трассам ограничили в Алтайском крае, сообщает МЧС. Все службы работают в режиме повышенной готовности.
Из-за закрытия на территории Республики Казахстан автодороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, было ограничено движение по трассе K-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан.
Кроме того, для всех видов транспорта движение ограничено по трассам К-03 (Змеиногорск – Рубцовск) и К-18 (от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Чарышское Чарышского района).
На данный момент ограничение введено на трех участках дорог, проходящих по территории семи муниципалитетов.
Комментарии
Глянул в окно (Барнаул 10.24), на основании чего перекрываем?
23.01.2020 10:25
- гость -
Как бы Чарышское, Рубцовск, Змеиногорск в окно из Барнаула не видно
23.01.2020 10:38
- гость -
А если присмотреться?
Серж, и чо видео блокируется, а на просмотре нормально?
Открывать не надо было