Рук не хватает. Барнаульцы вышли убирать снег с тротуаров и остановок

Около сотни студентов алтайских вузов с лопатами вышли убирать снег на улицах Барнаула. Для дорожных служб это ощутимая помощь. После снежной бури прошла почти неделя, надвигается новый шторм, но остановки и тротуары с большим потоком пешеходов (где ежедневно ходят тысячи людей) остаются неочищенными.

Ежедневно на улицах города работает 112 единиц снегоуборочной техники и боле 140 грузчиков и дворников. С территории Барнаула уже вывезли 570 тыс. тонн снега. И все равно в комитет по дорожному хозяйству ежедневно поступают сотни сообщений и звонков о неубранных дорогах и тротуарах. Как отметил Иван Гармат, зампредседателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу, в текущей ситуации нужно как минимум вдвое увеличить количество людей, занятых ручной уборкой снега. На эти вакансии постоянно ведется набор людей – на полную смену или на полсмены. Но кадров по-прежнему не хватает.

"Ни для кого не секрет, что обстановка со снегом в городе весьма тяжелая, – говорит Иван Гармат. – И поэтому волонтерское движение – это ощутимая помощь, которой мы всегда рады. Сейчас 80 человек работает на пяти различных объектах – на подходах к пешеходным переходам, лестничным маршам и спускам. Это основные точки напряжения, которые у нас наблюдаются в центре".

Как пояснил Гармат, территории для уборки снега подбирают на основе анализа текущей ситуации. В этом помогают районные администрации и обращения горожан – жалобы ежедневно поступают в комитет по дорожному хозяйству.

В ближайшие дни волонтеры уберут тротуары на улице Челюскинцев, проспекте Социалистическом и лестничные спуски на Дворце спорта, проспекте Красноармейском и улице Монтажников. Также уборкой снега займутся на мостовых переходах в Борзовой Заимке, на улице Матросова и на нескольких мостовых пешеходных переходах через Пивоварку. Хотя на самом деле таких территорий очень много и перечислять их можно очень долго, сказал Иван Гармат.

Работать волонтеры будут по сформированному плану до 26 января включительно. А потом все будет зависеть от ситуации и от наличия желающих продолжить уборку снега.

Фото: Вячеслав Мельников

Заявки на очистку снега от жителей Барнаула принимаются в диспетчерской "Автодорстроя" по телефону 504-360, а также в профильном комитете по дорожному хозяйству 371-601.

Напомним, 23 и 24 января в Алтайском крае ожидаются снег и порывистый ветер до 25-27 м/с. Осадков в эти дни будет немного, но проблемой для жителей региона станет сильный ветер – он будет разносить легкий снег, который выпал за прошедшие дни. Из-за этого могут возникнуть трудности при очистке улиц. По словам начальника алтайского ЦГМС Александра Люцигера, причиной сильных метелей в регионе является то, что над регионом не установился обычный для этого времени "сибирский" антициклон, вместо него проходят скандинавские циклоны.