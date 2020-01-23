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Новости

Полиция проверяет шутки Александра Долгополова на оскорбление чувств верующих

, ИА "Амител"
В МВД объяснили интерес к личности комика
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Подмосковная полиция начала проверку в отношении стендап-комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих, сообщает РИА "Новости".

"В МУ МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", – рассказали агентству в МВД.

Ранее в социальных сетях комик опубликовал текст обращения полицейских в московский стендап-клуб "Хоп-Хед" с просьбой предоставить информацию об одном из концертов Долгополова и его личности. Видеоролик, выпущенный почти год назад, собрал более двух миллионов просмотров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.01.2020 10:04
АБОРИГЕН

Походу полиции совершенно нечего делать.

23.01.2020 10:06
гость

Видеоролик, выпущенный почти год назад, собрал более двух миллионов просмотров

Ого, значит не пиарился, реально чего-то наговорил. Видеоролик наверное уже не увидим

23.01.2020 10:11
гость

Сейчас посмотрел на ютубе, ну да, много мата рядом с именем сына божьего и его матери, для верующего человека неприятно. По нему видно, что он точно не верующий. Ну пусть разбираются, признаки есть. Там и самим матом можно разобраться, это со сцены и это в свободном доступе

23.01.2020 10:21
ололо

23.01.2020 10:04
АБОРИГЕН
Походу полиции совершенно нечего делать.
===================
Походу про тебя и твою мать любой может говорить, что захочет?
Полиции, же, до этого никакого дела не должно быть?

23.01.2020 10:37
месный

23.01.2020 10:21
ололо

чья то мать - это вполне себе существующая, а не выдуманная походу как в этом случае.
С таким -же успехом можно возмущяться если кто-то поматерит карлсона или винипуха или хоттабыча.

23.01.2020 10:47
гость

Верующих нисколько не оскорбляет наличие лицензии на оборот драг металлов у РПЦ и льготы по налогообложению в этом сегменте???

23.01.2020 10:48
- гость -

Равные права у всех в нашем государстве?
Почему есть закон "об оскорблении чувств верующих",а "об оскорблении чувств атеистов" нет?

23.01.2020 10:49
- гость -

Какие-же они тонкие, нерВЕНные натуры. Христу /Джошуа руки ноги гвоздями пробивали, а эти в страдания ушли от какого-то комика.
Какие они верующие... так триразавгодвхрамприходители....

23.01.2020 10:52
- гость -

23.01.2020 10:48 Потому что атеизм это вера....ну как множество, оно хоть и пустое, но множество.......только недоучки во власти этого не знают, печалька.

23.01.2020 10:53
ололо

23.01.2020 10:37
месный
============================
не путай тёплое с мягким, у верующего человека разное отношение
к пророку и к персонажу детской сказки, Шарли Эбдо кагбэ прочувствовало это

23.01.2020 10:56
гость

Винодельческое хозяйство «Мезыбь», собственником которого является Русская православная церковь, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию двух товарных знаков по нескольким видам деятельности, в числе которых — организация деятельности казино. Об этом сообщает издание «Открытые медиа».
Почему это не коробит чувства верующих?

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