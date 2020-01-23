Полиция проверяет шутки Александра Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция начала проверку в отношении стендап-комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих, сообщает РИА "Новости".
"В МУ МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", – рассказали агентству в МВД.
Ранее в социальных сетях комик опубликовал текст обращения полицейских в московский стендап-клуб "Хоп-Хед" с просьбой предоставить информацию об одном из концертов Долгополова и его личности. Видеоролик, выпущенный почти год назад, собрал более двух миллионов просмотров.
Комментарии
Походу полиции совершенно нечего делать.
Видеоролик, выпущенный почти год назад, собрал более двух миллионов просмотров
Ого, значит не пиарился, реально чего-то наговорил. Видеоролик наверное уже не увидим
Сейчас посмотрел на ютубе, ну да, много мата рядом с именем сына божьего и его матери, для верующего человека неприятно. По нему видно, что он точно не верующий. Ну пусть разбираются, признаки есть. Там и самим матом можно разобраться, это со сцены и это в свободном доступе
23.01.2020 10:04
АБОРИГЕН
Походу полиции совершенно нечего делать.
===================
Походу про тебя и твою мать любой может говорить, что захочет?
Полиции, же, до этого никакого дела не должно быть?
23.01.2020 10:21
ололо
чья то мать - это вполне себе существующая, а не выдуманная походу как в этом случае.
С таким -же успехом можно возмущяться если кто-то поматерит карлсона или винипуха или хоттабыча.
Верующих нисколько не оскорбляет наличие лицензии на оборот драг металлов у РПЦ и льготы по налогообложению в этом сегменте???
Равные права у всех в нашем государстве?
Почему есть закон "об оскорблении чувств верующих",а "об оскорблении чувств атеистов" нет?
Какие-же они тонкие, нерВЕНные натуры. Христу /Джошуа руки ноги гвоздями пробивали, а эти в страдания ушли от какого-то комика.
Какие они верующие... так триразавгодвхрамприходители....
23.01.2020 10:48 Потому что атеизм это вера....ну как множество, оно хоть и пустое, но множество.......только недоучки во власти этого не знают, печалька.
23.01.2020 10:37
месный
============================
не путай тёплое с мягким, у верующего человека разное отношение
к пророку и к персонажу детской сказки, Шарли Эбдо кагбэ прочувствовало это
Винодельческое хозяйство «Мезыбь», собственником которого является Русская православная церковь, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию двух товарных знаков по нескольким видам деятельности, в числе которых — организация деятельности казино. Об этом сообщает издание «Открытые медиа».
Почему это не коробит чувства верующих?