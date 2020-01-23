Полиция проверяет шутки Александра Долгополова на оскорбление чувств верующих

Подмосковная полиция начала проверку в отношении стендап-комика Александра Долгополова из-за обращения об оскорблении чувств верующих, сообщает РИА "Новости".

"В МУ МВД России "Орехово-Зуевское" из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети Интернет информации, оскорбляющей чувства верующих", – рассказали агентству в МВД.

Ранее в социальных сетях комик опубликовал текст обращения полицейских в московский стендап-клуб "Хоп-Хед" с просьбой предоставить информацию об одном из концертов Долгополова и его личности. Видеоролик, выпущенный почти год назад, собрал более двух миллионов просмотров.