Девушки-подростки избили и ограбили незнакомку в Новоалтайске

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жительниц Новоалтайска, которые обвиняются в грабеже и краже, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, две несовершеннолетние девушки и их подруга остановили на улице 16-летнюю прохожую, причинили ей телесные повреждения и забрали имущество на 18 тысяч рублей.

В ходе разбирательства установлено, что одна из обвиняемых ранее уже совершала кражу. Она украла золотую цепочку в одном из домов в Бийском районе.

Девушки свою вину признали полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.