Девушки-подростки избили и ограбили незнакомку в Новоалтайске

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жительниц Новоалтайска, которые обвиняются в грабеже и краже, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, две несовершеннолетние девушки и их подруга остановили на улице 16-летнюю прохожую, причинили ей телесные повреждения и забрали имущество на 18 тысяч рублей.
В ходе разбирательства установлено, что одна из обвиняемых ранее уже совершала кражу. Она украла золотую цепочку в одном из домов в Бийском районе.
Девушки свою вину признали полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.
Комментарии
эхо 90-х
вот они дети от родителей которые не думали рожая, а что ждёт ихнее дитя исходя из их возможностей!
Ну этих то рожали, когда маткапитал еще не выдавали, значит не из-за денег. Но воспитать не смогли, сами на работе, воспитателям и учителям заморачиваться за 15 тысяч с трудным ребенком на фиг не надо. А потом стало поздно, сейчас в исправительно-воспитательной колонии лучше воспитывать будут, там зарплаты хорошие
забрали имущество на 18 тысяч рублей
Девочка с неплохим имуществом зря одна поздно пошла, вряд ли днем ее остановили